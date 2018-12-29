Самолет, летевший из Краснодара в Самару, из-за сильного тумана приземлился в Астрахани

СЕГОДНЯ 10:19 2018-12-29T10:34:52+03:00

Задержек других рейсов пока нет.

Полет по маршруту он сможет продолжить, когда улучшится погода

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Утром в субботу, 29 декабря, из аэропорта кубанской столицы взлетел самолет авиакомпании UTair. Борт летел по маршруту Краснодар - Волгоград - Самара. Однако из-за плотного тумана в районе Волгограда, приземлиться на взлетно-посадочную полосу он не смог.

- Из-за плохих метеоусловий самолет ушел на запасной аэропорт в Астрахань, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в единой справочной службе аэропортов «Базэл Аэро». - Полет по маршруту он сможет продолжить, когда улучшится погода.

На данный момент в районе аэропорта Волгограда по-прежнему плохая видимость. Синоптики спрогнозировать, когда же туман рассеется, не могут.

Информации о задержках других рейсов на прилет и вылет в аэропорту пока нет.