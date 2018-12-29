2018-12-29T10:20:52+03:00
Экономика

ВТБ вводит надбавку при онлайн-открытии вклада «Максимум»

Чтобы воспользоваться предложением, достаточно открыть депозит до 31 января 2019 года
Вера МАКСИМОВА
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ВТБ увеличивает доходность по вкладу «Максимум» при открытии его в мобильном или интернет-банке. Повышенная ставка в размере 7,5% годовых доступна при размещении средств на срок 380 дней с учетом капитализации процентов.

Чтобы воспользоваться предложением, достаточно открыть депозит в дистанционных каналах до 31 января 2019 года. Минимальная сумма составляет 30 000 рублей. Проценты можно получать на карту или оставлять на вкладе.

Процедура оформления депозита в онлайн-канале занимает несколько минут. Пользователи ВТБ-Онлайн могут переводить денежные средства для открытия вклада с карты стороннего банка. Услуга доступна без комиссии, зачисление средств происходит мгновенно.

По итогам 2018 года пользователи ВТБ-Онлайн дистанционно открыли вклады и накопительные счета на общую сумму более 1,4 трлн рублей. На сегодняшний день каждый второй вклад клиенты банка оформляют без посещения офиса.

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