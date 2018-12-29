2018-12-29T10:54:51+03:00
Происшествия

На Кубани задержали сотрудницу ТЦ за кражу телефона

Одна из посетительниц забыла смартфон в туалете, а уборщица положила его в карман
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: Геннадий МОЖЕЙКОФото: Геннадий МОЖЕЙКО
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Этот случай произошел в одном из торговых центров в Красноармейском районе. Одна из посетительниц забыла в туалете свой смартфон. Увидев пропажу, девушка поспешила вернуться в уборную, однако телефон не нашла. Потому обратилась в дежурную часть с заявлением о краже.

- Полицейские изучили записи камер видеонаблюдения и установили личность предполагаемой злоумышленницы. Ею оказалась сотрудница торгового центра, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

51-летняя женщина объяснила полицейским, что при уборке помещения увидела телефон и решила оставить его себе. Похищенный телефон вернули владелице.

А уборщице теперь грозит до пяти лет тюрьмы.

- Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - добавили в краевом главке.

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