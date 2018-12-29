На Кубани определили границы 98 особо охраняемых природных территорий

СЕГОДНЯ 12:39 2018-12-29T12:39:46+03:00

Всего в Единый государственный реестр недвижимости внесли сведения о 275 участках

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В 2018 году в Краснодарском крае утвердили границы 98 особо охраняемых природных территорий.

- Всего в Единый государственный реестр недвижимости внесены сведения о границах 275 особо охраняемых природных территориях регионального значения, - сказал вице-губернатор Сергей Болдин.

Формировать границы и ставить на кадастровый учет имеющиеся зеленые зоны – парки, скверы, бульвары – начали на Кубани с 2016 года. На сегодняшний деньколичество зеленых зон в разных районах края достигает двух тысяч. Их площадь превышает 3300 гектаров.

На особом контроле стоит вопрос незаконного возведения объектов на землях лесного фонда.

Так, например, министерство природных ресурсов края проверило территории шести лесничеств и выявили 54 нарушения. Ведомство направило требования о сносе самостроев, чтобы лесной участок был приведен в первоначальное состояние. Если добровольно это сделано не будет, тогда вопрос решится в судебном порядке.