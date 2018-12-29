В Краснодаре закончили ремонт в квартирах пострадавшей от взрыва газа пятиэтажки на улице Славянской

СЕГОДНЯ 12:48 2018-12-29T13:00:10+03:00

Владельцы получили ключи от своего жилья

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Ремонт в квартирах четвертого подъезда пятиэтажки на улице Славянской, где 10 марта произошел взрыв бытового газа, наконец закончили. Строители здесь заново возвели разрушенные стены, перекрытия, лестничные пролеты, внутренние перегородки и часть крыши.

- Так как дом построен в 1968 году, пришлось делать специальный заказ на изготовление металлических форм для лестничных маршей и бетонных плит для основания балконов - такие уже давно не выпускают, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации города.

В субботу, 29 декабря, владельцы получили ключи от своих квартир.

Фото: krd.ru

- В восстановлении четвертого подъезда дома участвовали предприятия краевого центра — они оказывали финансовую помощь для проведения работ, предоставляли необходимые материалы, - сказал глава Прикубанского округа Александр Журавлев. - Все выполнено за счет внебюджетных средств.

Всего строители отремонтировали 15 квартир, пять из которых построены заново.

- Квартиры полностью готовы для проживания - в них отделаны потолки и стены, уложено напольное покрытие, заменены окна и двери, установлена и подключена сантехника, остеклены балконы, - пояснил директор департамента строительства Максим Карпенко.

Стоит сказать, ремонт проводили с учетом пожеланий самих жильцов. Некоторые владельцы, правда, решили сделать все самостоятельно, им подвозили лишь стройматериалы.