В Краснодаре домработница украла 180 тысяч рублей у бывшего хозяина

СЕГОДНЯ 13:27 2018-12-29T13:27:05+03:00

А еще взяла его обувь, взамен оставив свои старые ботинки

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Эта история произошла в станице Елизаветинской. 54-летний мужчина принимал ванну в своем доме. Когда вышел из комнаты, увидел, что на пороге у входной двери стоят старые женские ботинки. Испугавшись незванного гостя, он осмотрел свое жилье и обнаружил, что у него украли 180 тысяч рублей.

Мужчина тут же поспешил в полицию. Правоохранители, приняв его заявление, изучили записи камеры видеонаблюдения, расположенной во дворе.

Оказалось, что в дом к мужчине, действительно, приходила женщина, его бывшая домработница.

- Ранее судимая за разбой 38-летняя краснодарка призналась, что знала каким способом можно открыть калитку и проникнуть в чужой дом, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в УМВД по Краснодару. - Однако, по словам задержанной, из спальни она похитила всего 450 рублей.

Кроме того, женщина взяла обувь своего бывшего работодателя, взамен оставила ему свои старые ботинки.

- Они износились уже, - объясняла свой поступок на допросе краснодарка, на которую завели уголовное дело по статье «Кража». Ей грозит до шести лет тюрьмы.