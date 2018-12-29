2018-12-29T16:38:08+03:00
Общество

В Темрюке полицейские спасли пенсионерку, которая потеряла сознание в квартире

На полу в беспомощном состоянии женщина пролежала сутки
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю.Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю.
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За помощью в полицию обратилась жительница Темрюка. Она рассказала, что ее престарелая соседка не выходит из своей квартиры уже двое суток, трубку не берет.

Записав адрес, полицейские выехали на место.

- К дому пенсионерки прибыли старший лейтенант полиции Валентин Омельченко и старший сержант полиции Дмитрий Мигаль, - рассказывают «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Дверь в квартире была заперта на ключ изнутри. Тогда полицейские стали стучать и звонить, но никто не реагировал.

На помощь правоохранителям приехали сотрудники МЧС. Они-то и вскрыли дверь.

- Женщина лежала на полу в одной из комнат. Оказалось, что пенсионерка почувствовала себя плохо. Потеряв сознание, она упала и просто не смогла самостоятельно подняться, - продолжают правоохранители.

На полу пострадавшая пролежала сутки. Помощь ей оказала бригада скорой. Сейчас жизни женщины ничего не угрожает.

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