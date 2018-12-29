В Ейске осудят парня, который украл телефон у незнакомца на набережной
В Ейске завершили предварительное расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 24-летнего местного жителя. Его обвиняют в «Грабеже».
Инцидент произошел на набережной. На молодого человека напал неизвестный, который похитил его мобильный телефон стоимостью 30 тысяч рублей, после чего скрылся.
- После этого парень обратился с заявлением в полицию, - сообщают в ГУ МВД по Краснодарскому краю. - Вскоре была установлена личность предполагаемого злоумышленника, которого задержали в Приморско-Ахтарске по месту его работы.
Похищенный телефон забрали и вернули законному владельцу.
Уже в отделе полиции злоумышленник рассказал причину своего поступка. Парень гулял по набережной, как вдруг ему показалось, что кто-то его фотографирует. Он подошел к мужчине, несколько раз ударил его, и выхватив из рук мобильник, скрылся.
24-летнему парню грозит до семи лет тюрьмы.
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