В Ейске осудят парня, который украл телефон у незнакомца на набережной

СЕГОДНЯ 13:57 2018-12-29T13:57:02+03:00

Мужчина снимал его на камеру, что не понравилось грабителю

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В Ейске завершили предварительное расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 24-летнего местного жителя. Его обвиняют в «Грабеже».

Инцидент произошел на набережной. На молодого человека напал неизвестный, который похитил его мобильный телефон стоимостью 30 тысяч рублей, после чего скрылся.

- После этого парень обратился с заявлением в полицию, - сообщают в ГУ МВД по Краснодарскому краю. - Вскоре была установлена личность предполагаемого злоумышленника, которого задержали в Приморско-Ахтарске по месту его работы.

Похищенный телефон забрали и вернули законному владельцу.

Уже в отделе полиции злоумышленник рассказал причину своего поступка. Парень гулял по набережной, как вдруг ему показалось, что кто-то его фотографирует. Он подошел к мужчине, несколько раз ударил его, и выхватив из рук мобильник, скрылся.

24-летнему парню грозит до семи лет тюрьмы.