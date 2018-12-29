2018-12-29T14:24:08+03:00
Общество

Кубанские врачи провели уникальную операцию на сердце

Благодаря действиям медиков, была спасена жизнь пациента
Максим ОСОКИН
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На Кубани врачи подарили жизнь мужчине с серьезным сердечным заболеванием. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского краяНа Кубани врачи подарили жизнь мужчине с серьезным сердечным заболеванием. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края
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В Краснодарской краевой клинической больнице им. Очаповского врачи-кардиологи провели уникальную операцию, которую до этого в нашей стране никто не делал.

- В больницу поступил пациент с острой сердечной недостаточностью. Из-за позднего обращения у него развился тяжелый инфаркт миокарда, осложнившийся кардиогенным шоком. Все это могло вызвать необратимые последствия, которые оказались фатальными для мужчины, - рассказали в пресс-службе краевого департамента здравоохранения.

Врачи решили подключить пациента к системам искусственной поддержки работы сердца и легких. Однако, долгое применение данных аппаратов не рекомендовано, так как приводит к проблемам с кровоснабжением. В результате было решено имплантировать мужчине устройство для механической поддержки левого желудочка сердца. Теперь он сможет дождаться необходимой трансплантации сердца, причем в его распоряжении уже не считанные недели, а месяцы. Помимо прочего, имплантированное устройство позволяет мужчине передвигаться по палате, что снижает вероятность развития осложнений.

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