Кубанские врачи провели уникальную операцию на сердце

СЕГОДНЯ 14:24 2018-12-29T14:24:08+03:00

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В Краснодарской краевой клинической больнице им. Очаповского врачи-кардиологи провели уникальную операцию, которую до этого в нашей стране никто не делал.

- В больницу поступил пациент с острой сердечной недостаточностью. Из-за позднего обращения у него развился тяжелый инфаркт миокарда, осложнившийся кардиогенным шоком. Все это могло вызвать необратимые последствия, которые оказались фатальными для мужчины, - рассказали в пресс-службе краевого департамента здравоохранения.

Врачи решили подключить пациента к системам искусственной поддержки работы сердца и легких. Однако, долгое применение данных аппаратов не рекомендовано, так как приводит к проблемам с кровоснабжением. В результате было решено имплантировать мужчине устройство для механической поддержки левого желудочка сердца. Теперь он сможет дождаться необходимой трансплантации сердца, причем в его распоряжении уже не считанные недели, а месяцы. Помимо прочего, имплантированное устройство позволяет мужчине передвигаться по палате, что снижает вероятность развития осложнений.