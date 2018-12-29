Кубань больше всего привлекает туристов

СЕГОДНЯ 14:38 2018-12-29T14:38:30+03:00

Кубань остается крайне привлекательной для туристов, причем в любое время года. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В этом году Краснодарский край принял свыше 17 млн отдыхающих

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Каждый год курорты Кубани устанавливают новый рекорд по количеству принятых туристов. 2018-й не стал исключением – в уходящем году регион посетили свыше 17 млн отдыхающих. При этом, благодаря проводимой политике местных властей, многие курорты перешли на круглогодичный режим работы.

- Этой зимой мы ожидаем приезда на курорты Краснодарского края более 650 тысяч туристов, как из России, так и из-за рубежа, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе регионального министерства курортов и туризма.

Сейчас на территории Кубани функционируют более 6 тысяч сертифицированных гостиниц, около 100 пляжей и почти 70 горнолыжных трасс.