В Краснодаре потушили пожар на территории Вишняковского рынка
Пожар случился в обед на территории вещевого рынка в Краснодаре. В 13:15 на пульт диспетчера поступило сообщение о возгорании магазина.
Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
- На место пожара выехали 50 человек, 10 единиц техники, а также оперативная группа ГУ МЧС по Краснодарскому краю. Была проведена эвакуация 18 человек, - сообщили в региональном МЧС.
В 13:50 пожарные ликвидировали открытое возгорание, в 13:56 - огонь полностью потушили.
Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Площадь возгорания составила 20 квадратных метров.
- В результате происшествия погибших и пострадавших нет, - добавляют в региональном МЧС.
Что стало причиной пожара, предстоит выяснить специалистам ведомства.
Пожар на Вишняковском рынке.
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