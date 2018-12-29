В Краснодаре потушили пожар на территории Вишняковского рынка

СЕГОДНЯ 14:54 2018-12-29T14:57:00+03:00

В результате ЧП погибших и пострадавших нет [видео]

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Пожар случился в обед на территории вещевого рынка в Краснодаре. В 13:15 на пульт диспетчера поступило сообщение о возгорании магазина.

Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

- На место пожара выехали 50 человек, 10 единиц техники, а также оперативная группа ГУ МЧС по Краснодарскому краю. Была проведена эвакуация 18 человек, - сообщили в региональном МЧС.

В 13:50 пожарные ликвидировали открытое возгорание, в 13:56 - огонь полностью потушили.

Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Площадь возгорания составила 20 квадратных метров.

- В результате происшествия погибших и пострадавших нет, - добавляют в региональном МЧС.

Что стало причиной пожара, предстоит выяснить специалистам ведомства.