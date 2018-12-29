На Кубани продолжается активная газификация поселений
На сегодняшний день уровень газификации квартир и домовладений в Краснодарском крае превышает 82%. Это гораздо выше показателя по стране. Только в этом году в регионе проложили около 130 км газопроводов, что позволит подвести голубое топливо более чем в 15 тысяч домов жителей края.
- В этом году газопроводы прокладывали более чем в 17 муниципальных образованиях Кубани. В частности, работы вели в Усть-Лабинском, Отрадненском, Лабинском и других районах, а также в Анапе, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Стоит отметить, что ежегодно на строительство газопроводов край получает финансирование в размере от 430 до 860 млн рублей.