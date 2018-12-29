На Кубани продолжается активная газификация поселений

СЕГОДНЯ 15:28 2018-12-29T15:28:34+03:00

Построенные в 2018 газопроводы позволят подать голубе топливо боле чем в 15 тысяч домовладений жителей Кубани. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В уходящем году в регионе проложили около 130 км газопроводов

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На сегодняшний день уровень газификации квартир и домовладений в Краснодарском крае превышает 82%. Это гораздо выше показателя по стране. Только в этом году в регионе проложили около 130 км газопроводов, что позволит подвести голубое топливо более чем в 15 тысяч домов жителей края.

- В этом году газопроводы прокладывали более чем в 17 муниципальных образованиях Кубани. В частности, работы вели в Усть-Лабинском, Отрадненском, Лабинском и других районах, а также в Анапе, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Стоит отметить, что ежегодно на строительство газопроводов край получает финансирование в размере от 430 до 860 млн рублей.