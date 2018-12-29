2018-12-29T15:51:43+03:00
Общество

В Краснодаре на маршрутах № 141А и № 77 курсируют новые автобусы

В транспорте могут ездить пассажиры, передвигающиеся на колясках
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: krd.ruФото: krd.ru
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В краевом центре по маршруту № 77, который едет из Юбилейного микрорайона в торгово-развлекательный центр «OZ Mall», теперь курсируют пять новых низкопольных автобусов. Вместимость машин - 53 человека. Кроме того, ПАЗики оснащены аппарелью ручного типа с возможностью перевозки пассажиров, передвигающихся на колясках.

- С пуском современных низкопольных автобусов улучшится транспортное обслуживание жителей, - сказал заместитель директора департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации города Владимир Анфиногенов. - Гораздо комфортнее ехать могут люди с ограниченными возможностями здоровья, регулярно пользующихся этими маршрутами.

Всего на маршруте № 77 работают 17 автобусов марки ПАЗ, шесть из них - низкопольные.

Кстати, ранее по маршруту № 141А «Краснодарская ТЭЦ — ст. Старокорсунская» пустили два низкопольных автобуса марки КАВЗ.

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