Сочинские парки будут работать все праздники

СЕГОДНЯ 16:22 2018-12-29T16:22:54+03:00

Сочинские парки будут работать в выходные и праздничные дни по обычному расписанию. Фото: пресс-служба сочинского национального парка

Их можно посетить с 9:00 до 16:00

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Сочинские парки «Дендрарий» и «Южные культуры» будут рады принять гостей во время праздничных и выходных дней. В частности, они будут функционировать 31 декабря и 1 января. Посетителей ждут с 9:00 до 16:00, без перерывов.

- Стоимость билетов, в связи с праздниками, не изменится. Для взрослых она составит 250 рублей, для детей от 7 до 14 лет 120 рублей, для детей до 7 лет – вход бесплатный, сообщили в пресс-службе сочинского национального парка.

Стоит отметить, что в этом году Сочи вошел в тройку самых популярных у туристов городов. Курорт принял более 6 млн туристов, уступив лишь Москве (23,5 миллиона) и Санкт-Петербургу (8,5 миллионов). Также в пятерку вошли Казань и Владивосток.