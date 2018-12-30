В Сочи испытали вездеход для спасателей

СЕГОДНЯ 09:22 2018-12-30T09:31:19+03:00

Вездеход "Шерп" имеет полный привод, максимальную скорость 45 км/час на суше и 6 км/час в воде, в салоне два посадочных места и четыре спальных Фото: Иван МАКЕЕВ

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Вездеход "Шерп" уже используется спасателями и в геологоразведке. На рынке он уже три года. Но разработчики ни разу пока его не тестировали в условиях сложного горно-лесистого ландшафта Сочи.

- Здесь на равнине - осень, а в горах - снежная зима, - пояснил один из участников тест-драйва Кирилл Высоковский.

Интересно, что за сверхпроходимость в этих условиях машину назвали снегоболотоходом. "Шерп" умеет преодолевать преграды высотой до 70 см.

Внедорожник разработан российским инженером Алексеем Гарагашьяном.

В его характеристиках полный привод, скорость 45 км/час на суше и 6 км/час в воде, в салоне два посадочных места и четыре спальных. Важно, что в салоне пассажирам комфортно еще и благодаря шумоизоляции, как в иномарке. Пока разработчики не нашли для вездехода мест, где бы он не смог преодолеть преграды. Сочинские перевалы не стали исключением. "Шерп" благополучно прошел все испытания.