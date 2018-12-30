2018-12-30T10:35:49+03:00
Общество

На Кубани стало больше гостиниц с форматом All Inclusive

Их число увеличилось на 40 процентов
Евгения ОСТРАЯ
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В Краснодарском крае увеличилось почти вполовину количество гостиниц, работающих по системе "все включено". Теперь их сорок три.

- Это результат планомерной работы по увеличению турпотока, - заявил советник руководителя Федерального агентства по туризму Андрей Монаков. - Министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края системно ведет работу по расширению предложения на рынке туристических услуг, повышению конкурентоспособности курортов.

Кроме поддержки гостиниц в перестройке работы в системе All Inclusive, на Кубани впервые разработали стандарты Ultra All Inclusive. Теперь в гостиницах Анапы, Геленджика, Горячего Ключа, Сочи и Туапсинского района туристы отдыхают по такому формату. И это почти вполовину больше, чем в прошлом году.

Кстати, на курортах Краснодарского края отдохнули 17 миллионов человек. Гостей региона в итоге было больше на миллион.

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