«Лыжная стрела» соединила Ростов-на-Дону и курорт «Роза Хутор»

СЕГОДНЯ 11:40 2018-12-30T11:53:25+03:00

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Первый рейс Ростов-на-Дону – Роза Хутор «Лыжная стрела» отправился 29 декабря.

С вокзала "Ростов - Главный" его провожали Дед Мороз и Снегурочка, творческие коллективы донской столицы и аниматоры.

Уже с первых дней наполняемость этого маршрута составила сто процентов.

Он будет курсировать в период новогодних праздников и рождественских каникул. Его пассажиры смогут бесплатно провезти с собой зимний спортивный инвентарь, включая лыжи и сноуборды. Кроме того, они смогут по выгодной цене приобрести у проводников ски-пасс горнолыжного курорта «Роза Хутор».

«Лыжная стрела» будет отправляться с вокзала Ростов-Главный в 21:26 (29 декабря 2018 года, а также с 1 по 7 января 2019 года) и прибывать в Розу Хутор в 08:01 следующего дня с остановками на вокзалах Краснодар-1, Туапсе, Адлер. Время в пути составит 10 часов 35 минут.

В обратном направлении со станции Роза Хутор состав будет отправляться в 20:07 (30 декабря 2018 года, а также со 2 по 8 января 2019 года) с прибытием в Ростов-на-Дону на следующие сутки в 08:06. Время в пути составит 11 часов 59 минут.

Поезд сформирован из купейных и плацкартных вагонов, оборудованных кондиционерами и биотуалетами. В составе поезда предусмотрены места для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья.

Стоимость билетов на проезд в плацкартных вагонах туда-обратно составляет от 3030 рублей, в купейных вагонах – от 3998 рублей.