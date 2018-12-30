2018-12-30T11:53:25+03:00
Общество

«Лыжная стрела» соединила Ростов-на-Дону и курорт «Роза Хутор»

Первых пассажиров развлекали Дед Мороз и Снегурочка
Евгения ОСТРАЯ
Поделиться:
Фото: Михаил ФРОЛОВФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Первый рейс Ростов-на-Дону – Роза Хутор «Лыжная стрела» отправился 29 декабря.

С вокзала "Ростов - Главный" его провожали Дед Мороз и Снегурочка, творческие коллективы донской столицы и аниматоры.

Уже с первых дней наполняемость этого маршрута составила сто процентов.

Он будет курсировать в период новогодних праздников и рождественских каникул. Его пассажиры смогут бесплатно провезти с собой зимний спортивный инвентарь, включая лыжи и сноуборды. Кроме того, они смогут по выгодной цене приобрести у проводников ски-пасс горнолыжного курорта «Роза Хутор».

«Лыжная стрела» будет отправляться с вокзала Ростов-Главный в 21:26 (29 декабря 2018 года, а также с 1 по 7 января 2019 года) и прибывать в Розу Хутор в 08:01 следующего дня с остановками на вокзалах Краснодар-1, Туапсе, Адлер. Время в пути составит 10 часов 35 минут.

В обратном направлении со станции Роза Хутор состав будет отправляться в 20:07 (30 декабря 2018 года, а также со 2 по 8 января 2019 года) с прибытием в Ростов-на-Дону на следующие сутки в 08:06. Время в пути составит 11 часов 59 минут.

Поезд сформирован из купейных и плацкартных вагонов, оборудованных кондиционерами и биотуалетами. В составе поезда предусмотрены места для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья.

Стоимость билетов на проезд в плацкартных вагонах туда-обратно составляет от 3030 рублей, в купейных вагонах – от 3998 рублей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Абинском районе открыли сквер в честь 80-летия образования Краснодарского края
Медиков, пострадавших в ДТП с реанимобилем и "четырнадцатой", выписали из больницы
В Сочи в 2018 году зафиксировали рекордный трафик с Абхазией
На Кубани стало больше гостиниц с форматом All Inclusive
В Сочи испытали вездеход для спасателей
«Локомотив-Кубань» сразится с французским АСВЕЛом 2 января
Уроженца Кубани осудили за убийство и изнасилование 18-летней девушки-волонтера
Аллею сосен в Горячем Ключе украсили 120 тысяч огней
В Новороссийске мужчина хотел нарастить мышцы стероидами, но попал под суд
На Кубани объявили экстренное предупреждение по лавиноопасности
В Темрюке полицейские спасли пенсионерку, которая потеряла сознание в квартире
Сочинские парки будут работать все праздники
В Краснодаре на маршрутах № 141А и № 77 курсируют новые автобусы
На Кубани продолжается активная газификация поселений
В Краснодаре потушили пожар на территории Вишняковского рынка
Кубань больше всего привлекает туристов
Кубанские врачи провели уникальную операцию на сердце
В Сочи появятся школа и спорткомплекс для смешанных единоборств
В Ейске осудят парня, который украл телефон у незнакомца на набережной
В Краснодаре домработница украла 180 тысяч рублей у бывшего хозяина
В Краснодаре закончили ремонт в квартирах пострадавшей от взрыва газа пятиэтажки на улице Славянской
На Кубани определили границы 98 особо охраняемых природных территорий
В Краснодаре осудили троих продавцов автоматов из Ингушетии
На дорогах Кубани за два месяца обнаружили 243 неисправных автобуса