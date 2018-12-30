СЕГОДНЯ 12:12 2018-12-30T12:12:15+03:00

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В Сочи в 2018 году зафиксировали рекордный трафик с Абхазией. Три российских пограничных пункта - автомобильный, пешеходный и железнодорожный - зафиксировали 10,5 млн человек.

Количество только одних автомобилей, передвигавшихся в Абхазию и наоборот, составило 2 млн 110 тыс. автомобилей. Их было больше чем в прошлом году на 170 тысяч.

Не обошлось и без происшествий. Пограничники поймали 32 нарушителя государственной границы с Россией. Они собирались попасть в нашу страну под чужими или поддельными паспортами.

- Были и те, кого пришлось развернуть обратно из-за истечения срока действия документов или ошибок в них, - рассказали "КП" - Кубань" в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

В конце года перейти границу желают 27 тысяч граждан в сутки. Но в новогодние праздники пограничники ожидают увеличения этого потока.