2018-12-30T14:00:02+03:00
Общество

Медиков, пострадавших в ДТП с реанимобилем и "четырнадцатой", выписали из больницы

После столкновения у них диагностировали переломы различной степени тяжести
Евгения ОСТРАЯ
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Фото: пресс-служба УМВД по Краснодарскому краюФото: пресс-служба УМВД по Краснодарскому краю
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Сотрудников скорой помощи из Усть-Лабинска выписали из больницы. Они ехали на вызов ранним утром, 6 декабря, когда на встречу им в районе станицы Некрасовской выскочил автомобиль ВАЗ-21114. В страшной аварии тогда погибли шесть человек. Все они были пассажирами легковушки.

Вместе с единственным выжившим из отечественного авто - 11-летним мальчиком - медиков с переломами и ушибами доставили в больницу.

- У них переломы костей таза, ключицы, конечностей, - пояснял тогда главврач усть-лабинской больницы Валерий Гиринчир.

Напомним, по факту аварии полицейские завели уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения". Известно, что 18-летний водитель легковушки Сергей Рябушко купил свою машину в ноябре этого года и в тот день подрабатывал извозом. Семью с тремя детьми он вез в аэропорт. Сел за руль водитель, не имея прав.

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