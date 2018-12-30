Медиков, пострадавших в ДТП с реанимобилем и "четырнадцатой", выписали из больницы
Сотрудников скорой помощи из Усть-Лабинска выписали из больницы. Они ехали на вызов ранним утром, 6 декабря, когда на встречу им в районе станицы Некрасовской выскочил автомобиль ВАЗ-21114. В страшной аварии тогда погибли шесть человек. Все они были пассажирами легковушки.
Вместе с единственным выжившим из отечественного авто - 11-летним мальчиком - медиков с переломами и ушибами доставили в больницу.
- У них переломы костей таза, ключицы, конечностей, - пояснял тогда главврач усть-лабинской больницы Валерий Гиринчир.
Напомним, по факту аварии полицейские завели уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения". Известно, что 18-летний водитель легковушки Сергей Рябушко купил свою машину в ноябре этого года и в тот день подрабатывал извозом. Семью с тремя детьми он вез в аэропорт. Сел за руль водитель, не имея прав.