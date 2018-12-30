В Абинском районе открыли сквер в честь 80-летия образования Краснодарского края

СЕГОДНЯ 15:13 2018-12-30T15:26:30+03:00

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Теперь и в станице Холмской есть сквер в честь 80-летия образования Краснодарского края. Эту территорию обустроили по проекту «Формирование комфортной городской среды». на эти цели из бюджетов разного уровня было затрачено более 11 млн рублей.

Около семи квадратных метров "зеленой" площади теперь будут приносить радость новым поколениям. Здесь расположены детские и спортивные площадки. Тротуары выложены плиткой и есть парковочные места.

- Работа проведена колоссальная: уложены коммуникации под землей, смонтировано освещение, установлены скамейки и скульптуры, разбиты клумбы, - прокомментировали "КП" - Кубань" в пресс-службе Краснодарского края.

Контролировать сохранность инфраструктуры будет система видеонаблюдения в сквере.

Напомним, в прошлом году регион отметил 80-летие своего основания. По поводу этого значимого юбилея в разных частях Кубани появились одноименные скверы.