Прокуратура начала проверку после гибели ребенка от переохлаждения в Приморско-Ахтарском районе

СЕГОДНЯ 17:27 2018-12-30T17:36:31+03:00

Поводом стало и то, что семья, где среди ночи малыш ушел гулять, не была на учете

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Семья из поселка Октябрьский в Приморско-Ахтарском районе, где 2-летний ребенок среди ночи вышел на прогулку, на учете соцслужб не состояла.

- Родители мальчика, замерзшего в нескольких метрах от своего дома, характеризуется положительно, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края. - В связи с этим нами начата проверка деятельности органов опеки. Насколько верно было оценено положение данной семьи.

Напомним, 46-летняя мать 2-летнего мальчика накануне заявила в полицию о пропаже сына. При этом она назвала время, в которое он бесследно исчез - с часу ночи и до семи утра. Прибывший на место происшествия участковый начал поиски ребенка. Но вскоре нашел его в бессознательном состоянии. Малыша срочно отвезли в больницу. Но медики спасти его уже не смогли. Ребенок погиб от переохлаждения.