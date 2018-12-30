2018-12-30T18:15:37+03:00
Общество

Накануне новогодних праздников Росгвардия опубликовала предостережение

Оно касается ношения оружия в пьяном виде
Евгения ОСТРАЯ
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Главное управление Росгвардии по Краснодарскому краю предостерегло жителей Кубани от необдуманного поведения во время празднования Нового года. Они обратили внимание на соблюдение законодательства касаемо ношения и обращения с оружием.

- В период наступающих новогодних и рождественских праздников обращаем особое внимание граждан – владельцев оружия на установленный законодательством запрет ношения оружия в состоянии опьянения, на запрет стрельбы из оружия в населенных пунктах или в других, не отведенных для этого местах, а также на запрет иметь при себе оружие во время проведения публично-массовых мероприятий, - предупредили в ведомстве.

Они напомнили, что нарушения установленных правил обращения с оружием могут привести к тяжелым последствиям.

Граждане, допустившие нарушения в сфере оборота оружия будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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