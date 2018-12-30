Накануне новогодних праздников Росгвардия опубликовала предостережение
Главное управление Росгвардии по Краснодарскому краю предостерегло жителей Кубани от необдуманного поведения во время празднования Нового года. Они обратили внимание на соблюдение законодательства касаемо ношения и обращения с оружием.
- В период наступающих новогодних и рождественских праздников обращаем особое внимание граждан – владельцев оружия на установленный законодательством запрет ношения оружия в состоянии опьянения, на запрет стрельбы из оружия в населенных пунктах или в других, не отведенных для этого местах, а также на запрет иметь при себе оружие во время проведения публично-массовых мероприятий, - предупредили в ведомстве.
Они напомнили, что нарушения установленных правил обращения с оружием могут привести к тяжелым последствиям.
Граждане, допустившие нарушения в сфере оборота оружия будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.