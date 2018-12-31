2018-12-31T07:54:13+03:00
Общество

Краснодарцы останутся без снега на Новый год

Метеорологи обещают температуру около 0
Максим ОСОКИН
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Жители столицы Кубани традиционно встретят Новый год без снега. Фото: пресс-служба администрации КраснодараЖители столицы Кубани традиционно встретят Новый год без снега. Фото: пресс-служба администрации Краснодара
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Жителям Краснодара не стоит ждать снега в Новогоднюю ночь. Согласно прогнозам синоптиков, днем 31 декабря в столице Кубани возможен дождь, а температура в городе ночью будет держаться около нулевой отметки.

- В Краснодаре днем будет теплее — до +2 градусов, а в пригороде — до -2 градусов», — рассказали «Комсомольской правде «Кубань» в краевом центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Как отмечают синоптики, снег возможен лишь в горных районах края. 1 января в регионе немного похолодает, но лишь на севере, где температура опустится до – 4, а вот жители и гости Кубани, встречающие Новый год на Черноморском побережье смогут насладиться теплом – здесь воздух прогреется до +10.

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