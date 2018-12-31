Сиротам из Тихорецка сделали подарок к Новому году

СЕГОДНЯ 09:04 2018-12-31T09:04:08+03:00

Также к Новому году открыли новый парк. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

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Ключи от собственных квартир в торжественной обстановке вручили 34 детям-сиротам в Тихорецке. Это стало возможным благодаря краевой программе «Дети Кубани». На приобретение жилья муниципалитет получил в этом году более 45 млн рублей.

- По программе «Дети Кубани» в районе обеспечили жильем 259 детей-сирот. На эти цели из краевого бюджета выделили почти 300 млн рублей, - сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Еще один подарок получили все жители Тихорецка – в честь 80-летия образования Краснодарского края на улице Чапаева открыли новый парк. Здесь благоустроили территорию, установили детские и спортивные площадки, уличное освещение и лавочки. При планировке парка учитывали пожелания местных жителей.