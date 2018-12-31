В селе Бейсугском открыли Дом Культуры

СЕГОДНЯ 10:28 2018-12-31T10:28:29+03:00

Теперь у жителей села Бейсугское есть место для проведения досуга - новый Дом культуры. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

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В преддверии Нового года жители села Бейсугское Брюховецкого района получили подарок. Здесь после реставрации открыли Дом культуры, который закрыли из-за аварийного состояния здания 17 лет назад.

- Ремонт ДК был осуществлен за счет средств краевого и Федерального бюджетов, которые выделили по программе «Развитие культуры». На работы и оснащение новым оборудованием потратили почти 6 млн рублей, - сообщили «Комсомольской правде «Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В целом, на ремонт и переоснащение учреждений культуры в 2018 году на Кубани потратили около 330 млн рублей.