В Тихорецком районе в ДТП погиб 2-летний ребенок

СЕГОДНЯ 11:16 2018-12-31T11:16:23+03:00

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Серьезное ДТП произошло на Кубани. Днем 30 декабря в Тихорецком районе на учатске федеральной трассы «Кавказ» автомобиль Mercedes под управлением мужчины 1988 года рождения выехал на встречную полосу. Здесь он столкнулся с Hyundai Accent, за рулем которого находился 37-летний мужчина.

- В результате ДТП от полученных травм на месте скончались водители обоих автомобилей, а также пассажиры корейского автомобиля: женщина 1987 года рождения и мальчик 2016 года рождения. Пассажиры, находившиеся в Mercedes, мужчины 1976 и 2000 годов рождения доставлены в районную больницу с травмами различной степени тяжести, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Следственный отдел ОМВД России по Тихорецкому району возбудил по данному факту уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Сейчас полицейские выясняют все причины, приведшие к ДТП.