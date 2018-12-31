СЕГОДНЯ 12:34 2018-12-31T12:34:13+03:00

В Сочи общественный транспорт будет курсировать в Новогоднюю ночь. Фото: пресс-служба администрации Сочи

Автобусы и маршрутные такси будут курсировать до часу ночи

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В Новогоднюю ночь в Сочи продлили работу общественного транспорта.

-Жители и гости города-курорта смогут уехать на автобусах и маршрутных такси от мест проведения праздничных мероприятий до дома на маршрутах маршрутов №№: № 1, 4, 17, 19, 22, 38, 47, 56, 60, 83, 87, 92, 95, - сообщили «Комсомольской правде «Кубань» в администрации Сочи.

Напомним, ранее сообщалось, что зимние каникулы отразятся на работе автобусов, троллейбусов и трамваев в Краснодаре. В первые дни нового года на линию выйдет меньше транспорта, зато на Рождество количество автобусов, троллейбусов и трамваев на маршрутах столицы Кубани значительно увеличат.