2018-12-31T13:27:00+03:00
Общество

В Анапе построят новый ЗАГС

Власти уже выделили участок для возведения Дворца бракосочетаний
Максим ОСОКИН
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В Анапе выбирают проект для Дворца бракосочетаний. Фото: пресс-служба администрации АнапыВ Анапе выбирают проект для Дворца бракосочетаний. Фото: пресс-служба администрации Анапы
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В Анапе рабочая группа и мэр курорта Юрий Поляков обсудили строительство Дворца бракосочетаний. По словам главы города, ситуация, когда ЗАГС не имеет собственного здания, является неприемлемой.

-Власти уже определили участок земли, где расположится Дворец бракосочетаний. Он находится недалеко от моря, рядом с парком «Березовая роща». В новом ЗАГСе будут работать два церемониальных зала, чтобы избежать очередей, так как количество бракосочетаний в городе ежегодно растет, - сообщили в пресс-службе администрации Анапы.

На суд чиновников представили 3 проекта здания будущего ЗАГСа. Глава курорта отметил, что окончательное решение будет принято с учетом пожеланий местных жителей.

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