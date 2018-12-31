В Анапе построят новый ЗАГС

СЕГОДНЯ 13:27 2018-12-31T13:27:00+03:00

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В Анапе рабочая группа и мэр курорта Юрий Поляков обсудили строительство Дворца бракосочетаний. По словам главы города, ситуация, когда ЗАГС не имеет собственного здания, является неприемлемой.

-Власти уже определили участок земли, где расположится Дворец бракосочетаний. Он находится недалеко от моря, рядом с парком «Березовая роща». В новом ЗАГСе будут работать два церемониальных зала, чтобы избежать очередей, так как количество бракосочетаний в городе ежегодно растет, - сообщили в пресс-службе администрации Анапы.

На суд чиновников представили 3 проекта здания будущего ЗАГСа. Глава курорта отметил, что окончательное решение будет принято с учетом пожеланий местных жителей.