В Анапе построят новый ЗАГС
В Анапе рабочая группа и мэр курорта Юрий Поляков обсудили строительство Дворца бракосочетаний. По словам главы города, ситуация, когда ЗАГС не имеет собственного здания, является неприемлемой.
-Власти уже определили участок земли, где расположится Дворец бракосочетаний. Он находится недалеко от моря, рядом с парком «Березовая роща». В новом ЗАГСе будут работать два церемониальных зала, чтобы избежать очередей, так как количество бракосочетаний в городе ежегодно растет, - сообщили в пресс-службе администрации Анапы.
На суд чиновников представили 3 проекта здания будущего ЗАГСа. Глава курорта отметил, что окончательное решение будет принято с учетом пожеланий местных жителей.