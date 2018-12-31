Главный атаман Кубани поздравил жителей края с наступающими праздниками

СЕГОДНЯ 14:23 2018-12-31T16:04:18+03:00

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Атаман Кубанского Казачьего Войска Николай Долуда поздравил жителей края с наступающим Новым годом и Рождеством.

- Хочется пожелать, братья-казаки, настоящего человеческого счастья, как можно больше радостных дней среди этих серых будней, и главное, чтобы в ваших семьях всегда царили мир и любовь, публикует обращение атамана пресс-служба ККВ.

По словам Николая Долуды, в уходящем году произошло несколько знаковых для Кубанских казаков событий. В частности, прошел Большой казачий круг, куда отправились 120 делегатов от ККВ. Также впервые победителями всероссийского конкурса «Лучший казачий кадетский корпус» стали учебные заведения Краснодарского края: Ейский и Новороссийский корпуса, которые заняли первое и второе места соответственно.

Серьезную лепту, напомнил атаман ККВ, казаки вносят и в охрану общественного порядка. Так они смогли проявить себя во время матчей Чемпионата мира по футболу, которые проходили в Сочи.

- Хочу подчеркнуть, что все-таки, Кубанское войско держится на казачьих семьях, и поэтому каждой семье в канун Нового Года и Рождества Христова я желаю, чтобы ваш очаг всегда был наполнен теплотой, уютом, любовью, миром и благополучием, подчеркнул Николай Долуда.