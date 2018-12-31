2018-12-31T15:29:18+03:00
Общество

Мэр Краснодара поздравил горожан с Новым Годом

Евгений Первышов записал праздничное видеообращение
Максим ОСОКИН
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Мэр Краснодара пожелал горожанам всего наилучшего в Новом году. Фото: пресс-служба администрации КраснодараМэр Краснодара пожелал горожанам всего наилучшего в Новом году. Фото: пресс-служба администрации Краснодара
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Мэр столицы Кубани Евгений Первышов записал видеообращение, в котором поздравил горожан с наступающим Новым годом.

- Желаю краснодарцам здоровья и успехов, чтобы рядом всегда были любовь и поддержка родных и близких, - заявил градоначальник.

Среди самых значимых событий 2018 года, Первышов отметил официальное признание Краснодара городом-миллионником.

Новогоднее поздравление главы Краснодара Евгения Первышова.Новогоднее обращение мэра Краснодара Евгения Первышова

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