Мэр Краснодара поздравил горожан с Новым Годом
Евгений Первышов записал праздничное видеообращение
Мэр Краснодара пожелал горожанам всего наилучшего в Новом году. Фото: пресс-служба администрации Краснодара
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Мэр столицы Кубани Евгений Первышов записал видеообращение, в котором поздравил горожан с наступающим Новым годом.
- Желаю краснодарцам здоровья и успехов, чтобы рядом всегда были любовь и поддержка родных и близких, - заявил градоначальник.
Среди самых значимых событий 2018 года, Первышов отметил официальное признание Краснодара городом-миллионником.
Новогоднее поздравление главы Краснодара Евгения Первышова.Новогоднее обращение мэра Краснодара Евгения Первышова