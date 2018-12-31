2018-12-31T16:22:09+03:00
Общество

Кубанские НКО могут побороться за денежные гранты

Объем финансирования социальных проектов увеличат почти в два раза
Максим ОСОКИН
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На гранты для НКО в 2019 году власти Кубани выделят 30 млн рублей. Фото: пресс-служба администрации КраснодараНа гранты для НКО в 2019 году власти Кубани выделят 30 млн рублей. Фото: пресс-служба администрации Краснодара
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Власти Краснодарского края в 2019 году значительно увеличат финансирование социально ориентированных проектов некоммерческих организаций. Объем инвестиций составит 30 млн рублей.

- Средства выделят из краевого бюджета тем НКО, которые представят на конкурс свои проекты в области здравоохранения, образования, просвещения, культуры, искусства, пропаганды здорового образа жизни, охрану природы и защиту животных, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Стоит отметить, что в 2018 году гранты на свои проекты получили 20 НКО, осуществляющих свою деятельность на территории региона. Общий объем финансирования составил 16, 7 млн рублей. Более подробную информацию об условиях участия в конкурсе можно найти на сайте администрации Кубани.

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