2018-12-31T17:23:45+03:00
Общество

В Туапсе пройдет Новогоднее представление

Жителей и гостей курорта ждут на центральной площади
Максим ОСОКИН
Поделиться:
Жители Туапсе соберуться вокруг новогодней елки на главной площади города-курорта. Фото: пресс-служба администрации ТуапсеЖители Туапсе соберуться вокруг новогодней елки на главной площади города-курорта. Фото: пресс-служба администрации Туапсе
Изменить размер текста:

1 января на главной площади Туапсе состоится Новогоднее представление. Жителей и Гостей курорта Дед Мороз и Снегурочка приглашают присоединиться к празднику, который начнется в 16.00.

- В рамках празднования наступления Нового Года для детей пройдет театрализованное представление. Все желающие смогут поучаствовать в веселых конкурсах и турнирах, а также поводить хоровод вокруг главной елки города-курорта, - сообщили «Комсомольской правде «Кубань», в пресс-службе администрации Туапсинского района.

Взрослым гостям праздника также не придется скучать. Для них прозвучат новогодние и популярные эстрадные песни, а также будет представлено музыкально-танцевальное шоу. Завершиться праздник фейерверком.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Губернатор Кубани поздравил жителей региона с Новым Годом
На 2019 год в Сочи запланирован масштабный ремонт дорог
Кубанские НКО могут побороться за денежные гранты
Мэр Краснодара поздравил горожан с Новым Годом
Главный атаман Кубани поздравил жителей края с наступающими праздниками
В Анапе построят новый ЗАГС
В Сочи продлили работу общественного транспорта
В Тихорецком районе в ДТП погиб 2-летний ребенок
В селе Бейсугском открыли Дом Культуры
Сиротам из Тихорецка сделали подарок к Новому году
Краснодарцы останутся без снега на Новый год
Накануне новогодних праздников Росгвардия опубликовала предостережение
Прокуратура начала проверку после гибели ребенка от переохлаждения в Приморско-Ахтарском районе
В Абинском районе открыли сквер в честь 80-летия образования Краснодарского края
Медиков, пострадавших в ДТП с реанимобилем и "четырнадцатой", выписали из больницы
В Сочи в 2018 году зафиксировали рекордный трафик с Абхазией
«Лыжная стрела» соединила Ростов-на-Дону и курорт «Роза Хутор»
На Кубани стало больше гостиниц с форматом All Inclusive