В Туапсе пройдет Новогоднее представление

СЕГОДНЯ 17:23 2018-12-31T17:23:45+03:00

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1 января на главной площади Туапсе состоится Новогоднее представление. Жителей и Гостей курорта Дед Мороз и Снегурочка приглашают присоединиться к празднику, который начнется в 16.00.

- В рамках празднования наступления Нового Года для детей пройдет театрализованное представление. Все желающие смогут поучаствовать в веселых конкурсах и турнирах, а также поводить хоровод вокруг главной елки города-курорта, - сообщили «Комсомольской правде «Кубань», в пресс-службе администрации Туапсинского района.

Взрослым гостям праздника также не придется скучать. Для них прозвучат новогодние и популярные эстрадные песни, а также будет представлено музыкально-танцевальное шоу. Завершиться праздник фейерверком.