На 2019 год в Сочи запланирован масштабный ремонт дорог

СЕГОДНЯ 18:04 2018-12-31T18:04:02+03:00

Обновленное покрытие появится на проезжей части более чем 60 улиц

Изменить размер текста: A A

Планы по ремонту улично-дорожной сети Сочи обсудили власти города-курорта и местные жители. В совещании приняли участие чиновники, представители общественных организаций, руководители ТОСов и неравнодушные горожане.

- Представители городской администрации рассказали собравшимся, что в программу ремонта на 2019 год вошли 63 улицы курорта, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Жители курорта также высказали свои предложения по данному вопросу. В частности, была озвучена просьба провести ремонт улицы Донской. Местные жители попросили власти провести ремонт заездов к школам и детским садам, а проживающие на улице Соболевской, пожаловались на отсутствие пешеходных тротуаров.

Представители власти приняли все обращения и пообещали организовать выезд специалистов на проблемные места для оценки необходимости проведения ремонтных работ.