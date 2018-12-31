2018-12-31T18:04:02+03:00
Общество

На 2019 год в Сочи запланирован масштабный ремонт дорог

Обновленное покрытие появится на проезжей части более чем 60 улиц
Максим ОСОКИН
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Власти Сочи выслушали мнения горожан о необходимости ремонта улиц курорта. Фото: пресс-служба администрации СочиВласти Сочи выслушали мнения горожан о необходимости ремонта улиц курорта. Фото: пресс-служба администрации Сочи
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Планы по ремонту улично-дорожной сети Сочи обсудили власти города-курорта и местные жители. В совещании приняли участие чиновники, представители общественных организаций, руководители ТОСов и неравнодушные горожане.

- Представители городской администрации рассказали собравшимся, что в программу ремонта на 2019 год вошли 63 улицы курорта, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Жители курорта также высказали свои предложения по данному вопросу. В частности, была озвучена просьба провести ремонт улицы Донской. Местные жители попросили власти провести ремонт заездов к школам и детским садам, а проживающие на улице Соболевской, пожаловались на отсутствие пешеходных тротуаров.

Представители власти приняли все обращения и пообещали организовать выезд специалистов на проблемные места для оценки необходимости проведения ремонтных работ.

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