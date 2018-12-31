2018-12-31T18:19:09+03:00
Общество

Губернатор Кубани поздравил жителей региона с Новым Годом

В своем видеообращении Вениамин Кондратьев подвел итоги уходящего года
Максим ОСОКИН
Поделиться:
Вениамин Кондратьев поблагодарил жителей Кубани за веру в край и страну. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского краяВениамин Кондратьев поблагодарил жителей Кубани за веру в край и страну. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края
Изменить размер текста:

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев записал видеообращение, в котором поздравил жителей Кубани с наступающим Новым годом и Рождеством. Также глава региона рассказал о наиболее значимых событиях, произошедших в крае в 2018 году.

- Кубань, собрав рекордный урожай пшеницы, вновь подтвердила свое звание «Житницы России», Также в уходящем году мы приняли рекордное количество гостей – край посетили более 17 млн туристов, заявил Вениамин Кондратьев.

Глава региона также поблагодарил жителей за труд и поддержку, пожелал здоровья, мира и благополучия жителям Кубани.

Новогоднее поздравление губернатора края Вениамина Кондратьева.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На 2019 год в Сочи запланирован масштабный ремонт дорог
В Туапсе пройдет Новогоднее представление
Кубанские НКО могут побороться за денежные гранты
Мэр Краснодара поздравил горожан с Новым Годом
Главный атаман Кубани поздравил жителей края с наступающими праздниками
В Анапе построят новый ЗАГС
В Сочи продлили работу общественного транспорта
В Тихорецком районе в ДТП погиб 2-летний ребенок
В селе Бейсугском открыли Дом Культуры
Сиротам из Тихорецка сделали подарок к Новому году
Краснодарцы останутся без снега на Новый год
Накануне новогодних праздников Росгвардия опубликовала предостережение
Прокуратура начала проверку после гибели ребенка от переохлаждения в Приморско-Ахтарском районе
В Абинском районе открыли сквер в честь 80-летия образования Краснодарского края
Медиков, пострадавших в ДТП с реанимобилем и "четырнадцатой", выписали из больницы
В Сочи в 2018 году зафиксировали рекордный трафик с Абхазией
«Лыжная стрела» соединила Ростов-на-Дону и курорт «Роза Хутор»
На Кубани стало больше гостиниц с форматом All Inclusive