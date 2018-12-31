Губернатор Кубани поздравил жителей региона с Новым Годом

СЕГОДНЯ 18:19 2018-12-31T18:19:09+03:00

Вениамин Кондратьев поблагодарил жителей Кубани за веру в край и страну. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Изменить размер текста: A A

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев записал видеообращение, в котором поздравил жителей Кубани с наступающим Новым годом и Рождеством. Также глава региона рассказал о наиболее значимых событиях, произошедших в крае в 2018 году.

- Кубань, собрав рекордный урожай пшеницы, вновь подтвердила свое звание «Житницы России», Также в уходящем году мы приняли рекордное количество гостей – край посетили более 17 млн туристов, заявил Вениамин Кондратьев.

Глава региона также поблагодарил жителей за труд и поддержку, пожелал здоровья, мира и благополучия жителям Кубани.