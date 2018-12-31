Губернатор Кубани поздравил жителей региона с Новым Годом
Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев записал видеообращение, в котором поздравил жителей Кубани с наступающим Новым годом и Рождеством. Также глава региона рассказал о наиболее значимых событиях, произошедших в крае в 2018 году.
- Кубань, собрав рекордный урожай пшеницы, вновь подтвердила свое звание «Житницы России», Также в уходящем году мы приняли рекордное количество гостей – край посетили более 17 млн туристов, заявил Вениамин Кондратьев.
Глава региона также поблагодарил жителей за труд и поддержку, пожелал здоровья, мира и благополучия жителям Кубани.
Новогоднее поздравление губернатора края Вениамина Кондратьева.