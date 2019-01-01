2019-01-01T08:53:39+03:00
Общество

Школьницу, сбежавшую из Краснодара ко взрослому мужчину, нашли во Владимирской области

Сейчас девочка находится в спецприемнике
Мирослава ЧЕРНАЯ
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Знакомые говорят, что такое поведение революционерки для девочки совсем несвойственно.Знакомые говорят, что такое поведение революционерки для девочки совсем несвойственно.
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15-летнюю школьницу, которая под предлогом встречи с подругой уехала в Москву к своему 33-летнему избраннику, нашли. Девушку обнаружили во Владимирской области правоохранители.

Напомним, школьница пропала 26 декабря. Тревогу дома забили только после того, как нашли записку в комнате девочки. Уже на следующий день родителям удалось выяснить, что их примерная дочь несколько месяцев общается в соцсетях с неким 33-летним Иваном Алексеевым из Москвы.

Позже стало известно, что девочка отправилась в Подмосковье на поезде. Дальше следы школьницы теряются. Но есть версия, что из столицы взрослый друг мог увезти ее в Казахстан.

Накануне правоохранители установили местонахождение пропавшей девочки. Сейчас она находится в спецприемнике, где будет дожидаться своих родителей, которые уже выехали из Краснодара.

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