В горах Кубани по-прежнему лавиноопасно

1 Янв. 2019 2019-01-01T09:38:33+03:00

Спасатели рекомендуют жителям края не выходить в горы в снегопад и непогоду.

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В горах Краснодарского края на высоте 1500 метров над уровнем моря и выше по-прежнему лавиноопасно. Потому спасатели продлили экстренное предупреждение.

- Кроме того, по прогнозам метеорологов, до конца 1 января в сочинских горах ожидается снег, - сообщают «КП» - Кубань» в пресс-службе сочинской администрации. - Местами возможно налипание мокрого снега на провода и деревья, на дорогах - гололедица.

Местами возможно ухудшение видимости.

Спасатели рекомендуют жителям края не выходить в горы в снегопад и непогоду. Находясь на высоте, следить за изменением погоды, избегать мест возможного схода лавин.

В случае, если вас захлестнула снежная масса, нужно делать широкие движения так, будто плывете, чтобы удерживаться на поверхности потока. После того, как лавина прошла, нужно расчистить воздушный карман вокруг себя. Кричите, чтобы вас услышали.

В случае ЧС необходимо звонить по телефону 01, 101 или 8 (861) 268-64-40.