2019-01-01T11:51:24+03:00
Происшествия

В Краснодаре из-за фейерверка вспыхнул балкон многоэтажки

В ЧП никто не пострадал [видео]
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Момент пожара запечатлели несколько очевидцев.Момент пожара запечатлели несколько очевидцев.
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Инцидент произошел на улице Московской, 154 в 00:17. В это время люди кидали петарды, запускали фейерверки, один из которых, по словам очевидцев, попал в балкон шестого этажа многоквартирного дома.

Момент пожара запечатлели несколько очевидцев, они же вызвали МЧС на место.

В 00:26 спасатели прибыли к дому, где полыхает балкон. Оказалось, воспламенились старые вещи.

- В 00:31 огонь локализовали, в 00:32 - пожар полностью потушили, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. - В работе задействовали девять человек и три единицы техники.

Владельцы квартиры, как сообщают очевидцы, находились на улице. В происшествии никто не пострадал.

- Точную причину пожара назовут эксперты, - добавили в региональном МЧС.

Вспыхнул балкон на Московской, 154.

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