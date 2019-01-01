В Краснодаре из-за фейерверка вспыхнул балкон многоэтажки

1 Янв. 2019 2019-01-01T11:51:24+03:00

В ЧП никто не пострадал [видео]

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Инцидент произошел на улице Московской, 154 в 00:17. В это время люди кидали петарды, запускали фейерверки, один из которых, по словам очевидцев, попал в балкон шестого этажа многоквартирного дома.

Момент пожара запечатлели несколько очевидцев, они же вызвали МЧС на место.

В 00:26 спасатели прибыли к дому, где полыхает балкон. Оказалось, воспламенились старые вещи.

- В 00:31 огонь локализовали, в 00:32 - пожар полностью потушили, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. - В работе задействовали девять человек и три единицы техники.

Владельцы квартиры, как сообщают очевидцы, находились на улице. В происшествии никто не пострадал.

- Точную причину пожара назовут эксперты, - добавили в региональном МЧС.