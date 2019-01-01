2019-01-01T19:25:48+03:00
Происшествия

В Щербиновском районе мужчина похитил больше 130 кило металла

Его поймали, когда он вез его сдавать на садовой тележке
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: Михаил ЕГОРОВФото: Михаил ЕГОРОВ
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Полицейские Щербиновского района узнали о краже от местной жительницы. Она обратилась к ним с заявлением о том, что из ее гаража похитили 133 килограмма метала, 13 из которых - алюминий.

Получив заявление, оперативники выехали к дому женщины. Неподалеку от него заметили мужчину, который вез садовую тележку с металлом, подходящим под описание.

- 36-летнего злоумышленника задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Уже в отделении он сознался в содеянном. Полицейским он объяснил, что похищенное собирался сдать в пункт металлоприема, а деньги потратить на личные нужды. Сумма ущерба составила более двух тысяч рублей.

Полицейские завели уголовное дело по статье «Кража». Мужчине грозит до двух лет тюрьмы.

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