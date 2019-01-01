Новый год на Театральной площади встретили около 20 тысяч краснодарцев
Новый 2019 год Желтой Свиньи краснодарцы по традиции встречали на Театральной площади, где проходило музыкально-театрализованноепредставление «Новогодняя ночь в Краснодаре - 2019». Всего у главной городской елки собралось около 20 тысяч краснодарцев. Дождь, который начался незадолго до празднования, жителей кубанской столицы не смутил.
- Мы уже не первый год отмечаем веселый праздник в центре города. Здесь непередаваемая атмосфера, - делится впечатлениями семья Никифоровых. - Но в этом году праздник получился особенным.
Площадку, на которой проходили выступления, оформили в стиле театральной сцены - наступающий 2019-й год объявлен в России Годом Театра. Режиссеры новогоднего театрализованного представления подготовили интерактивные игры со зрителями, конкурсы с розыгрышами. В праздничном представлении участвовали около 50 артистов.
Когда же стрелки часов приблизились к полуночи, краснодарцев в режиме видеообращения поздравили глава краевого центра Евгений Первышов и председатель городской Думы Краснодара Вера Галушко.
- В уходящем году мы получили доказательства, что наш Краснодар точно город-миллионник. Особые пожелания добра и счастья - нашим маленьким миллионным жителям, которые родились в День города. Конечно, их родителям. И всем жителям Краснодара, - сказал мэр Краснодара Евгений Первышов. - Именно вы даете силу Краснодару и возможность оставаться одним из самых привлекательных городов в России для жизни.
Кстати, в Краснодаре в Новогоднюю ночь родились две девочки.
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