2019-01-01T13:14:11+03:00
Общество

В Краснодаре в новогоднюю ночь родились две девочки

Их мамы чувствуют себя хорошо
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: krd.ruФото: krd.ru
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В Краснодаре первой в новом году на свет появилась девочка. Спустя пару часов родилась еще одна малышка. А это, говорят врачи, - хорошая примета. Значит, 2019-й будет удачным и легким.

- Всего в течение суток с 31 декабря до утра 1 января родились восемь детей - четыре мальчика и четыре девочки, - рассказывают в администрации Краснодара. - Такие данные предоставил роддом при больнице скорой медицинской помощи.

Все малыши и их мамы после родов в новогоднюю ночь чувствуют себя хорошо. Совсем скоро их будут готовить к выписке.

Стоит отметить, что в ночь на 1 января 2018 года на свет появилось 19 малышей. Медики одного из перинатальных центров приняли в том числе и двойню.

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