В Кавказском районе задержали банду воров

1 Янв. 2019 2019-01-01T12:10:26+03:00

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В отдел МВД станицы Казанской обратился работник местной базы стройматериалов. Мужчина рассказал, что в помещение ворвались четверо мужчин. Их личность нельзя было установить - на их лицах были вязаные шапки с прорезями для глаз. Угрожая предметом, похожим на обрез охотничьего ружья, они похитили 9550 рублей и скрылись на машине.

- Во время оперативно-розыскных мероприятий правоохранители вышли на след злоумышленников, а позже установили их личности и место жительства, - сказали в ГУ МВД по Краснодарскому краю. - Полицейские задержали по горячим следам 21-летнего, а также ранее судимых 28-ми и 24-летнего жителей станицы Казанской. А позже нашелся и четвертый подозреваемый - 25-летний парен - он прятался в подвале дома сообщников.

Также было обнаружено место хранения орудий преступления, которые были изъяты полицейскими.

В отделении полиции подозреваемые признались в содеянном. Они объяснили, что украденные деньги поделили и потратили каждый на свои нужды.

- При дальнейшей проверке правоохранители установили причастность задержанных еще к двум преступлениям на территории района, - добавили в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Налетчикам грозит до 10 лет лишения свободы. На время следствия они заключены под стражу.