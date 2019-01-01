Рейс из Сочи в Москву экстренно сел в Воронеже из-за пьяного дебошира в бизнес-классе

1 Янв. 2019 2019-01-01T12:54:34+03:00

Изменить размер текста: A A

Утром 1 января самолет, выполнявший рейс из Сочи в Москву, вынужденно приземлился в Воронеже. Как выяснилось, во время полета один из пассажиров бизнес-класса начал буянить.

Мужчина, по всей видимости, решил продолжить празднование Нового года прямо в воздухе. Не рассчитав, он выпил слишком много виски. Мужчина стал кричать, ругаться, начал просить налить ему еще, но бортпроводники ему отказали. После этого пассажир начал дебоширить.

Его пытались успокоить и пассажиры, и стюардессы, но тщетно. Когда мужчина ударил одну из бортпроводниц, командир лайнера решил прервать полет.

В 09:56 самолет экстренно приземлился в аэропорту Воронежа. У трапа лайнер уже встречали полицейские, которые и вывели мужчину.

- Самолет продолжил полет по маршруту - в 11:45 борт вылетел в столицу, - сообщили в аэропорту Воронежа.