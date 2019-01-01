В Сочи министр здравоохранения Кубани в новогоднюю ночь принял двойню

1 Янв. 2019 2019-01-01T13:27:35+03:00

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В Сочи под бой курантов сразу двое малышей будут отмечать свой День рождения. По традиции вместе с другими медиками первые часы нового года в операционной провел министр здравоохранения Кубани Евгений Филиппов. Он принял роды у женщины. На свет появилась двойня.

Фото: минздрава Кубани.

- Это третьи роды у женщины и теперь в ее семье будет четверо деток, - рассказал Евгений Филиппов. - Первой родилась девочка, а мальчика мы приняли «в рубашке». Значит в семье обязательно должно быть счастье!

Стоит сказать, в родильных домах Кубани в унисон с салютами прозвучали более 100 голосов мальчиков и девочек. Ранее сообщалось, что в Краснодаре в новогоднюю ночь родились две девочки. Все малыши и их мамы чувствуют себя хорошо. Совсем скоро их будут готовить к выписке.