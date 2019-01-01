Звезды российского хоккея проведут благотворительный матч в Сочи

1 Янв. 2019 2019-01-01T14:12:30+03:00

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В городе-курорте на ледовой арене 3 января сразятся две команды: «Легенды хоккея» и «Ночная хоккейная лига». Их составы исключительно звездные.

- Ожидается, что на лед выйдут серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр, чемпион мира Павел Буре, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации Краснодарского края. - Кроме того, зрители увидят двукратных олимпийских чемпионов Вячеслава Фетисова, Александра Якушева, Александра Кожевникова, Алексея Касатонова, обладателей Кубка Стэнли Александра Могильного, Валерия Каменского и Сергея Федорова.

Прославленные хоккеисты проведут благотворительный матч. Собранные от продажи билетов средства направят в Школу горных лыж и сноуборда Riders School для реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья.

Билеты на матч продаются в кассах Ледового дворца «Роза Хутор». Подробную информацию можно получить по телефону: 8 (862) 243-04-30.