Жительницы Новороссийска проводили старый год заплывом в море
Говорят, как встретишь Новый год, так его и проведешь. Жительницы Новороссийска собрались хорошей компанией и решили проводить 2018-й, окунувшись в море.
В канун Нового года они отправились на побережье Цемесской бухты и устроили заплыв в море. Свое погружение на пляже Суджукской косы они записали на видео, а позже загрузили ролик в социальные сети.
На кадрах видно, как девушки лишь в одних купальниках, но зато в праздничных красных колпаках и кокошниках снегурочек, забегают в ледяное море. В тот день температура воды в Новороссийске держалась на отметке около 10-12 градусов, а воздух прогрелся лишь до шести градусов выше нуля.
Жительницы Новороссийска проводили старый год заплывом в море Видео: instagram.com/aquafitness_novorossiysk.
Однако морских снегурочек это абсолютно не смутило. Окунувшись, они выбежали на берег и тут же укутались в теплые пуховики. А после сделали снимки на память.
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