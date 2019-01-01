2019-01-01T15:13:00+03:00
Общество

Жительницы Новороссийска проводили старый год заплывом в море

Девушки в красных колпаках записали ролик и поделились им в Сети [фото, видео]
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: instagram.com/aquafitness_novorossiyskФото: instagram.com/aquafitness_novorossiysk
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Говорят, как встретишь Новый год, так его и проведешь. Жительницы Новороссийска собрались хорошей компанией и решили проводить 2018-й, окунувшись в море.

В канун Нового года они отправились на побережье Цемесской бухты и устроили заплыв в море. Свое погружение на пляже Суджукской косы они записали на видео, а позже загрузили ролик в социальные сети.

На кадрах видно, как девушки лишь в одних купальниках, но зато в праздничных красных колпаках и кокошниках снегурочек, забегают в ледяное море. В тот день температура воды в Новороссийске держалась на отметке около 10-12 градусов, а воздух прогрелся лишь до шести градусов выше нуля.

Жительницы Новороссийска проводили старый год заплывом в море Видео: instagram.com/aquafitness_novorossiysk.

Однако морских снегурочек это абсолютно не смутило. Окунувшись, они выбежали на берег и тут же укутались в теплые пуховики. А после сделали снимки на память.

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