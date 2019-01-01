В Новороссийске из-за попадания пиротехники сгорела «Газель»

1 Янв. 2019 2019-01-01T15:40:28+03:00

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Инцидент произошел на улице Бирюзова около Центрального рынка города-героя. Здесь был припаркована «Газель».

Во время запуска фейерверков один из снарядов, как говорят очевидцы, попал в переднюю часть грузовового автомобиля. Машина вспыхнула.

- Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного «01» в 00:42 1 января. Площадь возгорания - пять квадратных метров, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в региональном ГУ МЧС. - В тушении задействовали восемь человек и две единицы техники.

В 00:49 автомобиль полностью потушили. В момент пожара в «Газели» никого не было, в происшествии никто не пострадал.

Однако точные причины пожара установят эксперты в течение следующей недели. Кроме того, специалисты выяснят характер поджога: был он намеренным или случайным.