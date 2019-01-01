В Краснодаре в новогоднем забеге поучаствовали 500 человек

1 Янв. 2019 2019-01-01T17:07:20+03:00

В этом году бегунам предстояло преодолеть 2019 метров. Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Самому юному спортсмену исполнилось три года, самому «возрастному» - 78 лет [фото]

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Пока большинство краснодарцев спали в своей теплой постели, почти 500 спортсменов встали, чтобы поучаствовать в «новогоднем марафоне». В этом году бегунам предстояло преодолеть 2019 метров.

- По традиции, длину дистанции определяют последние две цифры наступившего года. Участники сами выбирают нагрузку, на финише поздравляют друг друга с хорошим настроением и зарядом бодрости, - сказал начальник городского управления по физической культуре и спорту Анатолий Мирошников. - За эти годы - а забеги утром 1 января проводятся с 2012-го - число участников выросло с 30 до пятисот человек.

Забег проходил по улице Красной до кинотеатра «Аврора» и обратно.Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Стоит сказать, нашлись те, кому под силу оказалась дистанция и побольше. 90 человек пробежали 19 километров.

Самому юному участнику забега исполнилось три года, «возрастному» - 78 лет.

Кстати, этот забег был благотворительным. Средства, полученные от продажи слотов, пойдут на помощь участнице бегового движения Краснодара Инны Бойченко. Сейчас девушка проходит реабилитацию после тяжелой аварии.

Средства, полученные от продажи слотов, пойдут на помощь участнице бегового движения Краснодара Инны Бойченко.Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

- В этом году среди участников забега - глава Удмуртии Александр Бречалов, генеральный директор компании «Высшая лига» Алексей Пшеничный, генеральный менеджер клуба «Локомотив-Кубань» Алексей Саврасенко, директор федерального училища олимпийского резерва, олимпийский чемпион Александр Москаленко, - рассказали в мэрии. - Поддержать участников забега пришли заместитель главы Краснодара Андрей Дорошев, начальник управления по физической культуре и спорту Анатолий Мирошников.

Поднять настроение и создать атмосферу праздника помогали талисманы клубов «Локомотив-Кубань» и «Динамо» - Зубастик и Ястреб.

ФОТОРЕПОРТАЖ С ЗАБЕГА