2019-01-01T18:30:12+03:00
Общество

На дорогах Краснодара дежурит спецтехника на случай гололеда

Всего по улицам курсируют восемь машин, наготове - еще 23
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Машины обработают проезжую часть реагентами и песчано-соляной смесью.Машины обработают проезжую часть реагентами и песчано-соляной смесью.Фото: Евгения ХИЛЬКО
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По прогнозам синоптиков, в Краснодаре может ухудшиться погода. Потому на улицах города дежурит спецтехника, которая начнет обработку проезжей части реагентами и песчано-соляной смесью, как только появится гололед.

- На случай похолодания и налипания мокрого снега до конца суток 1 января спецтехника будет дежурить в различных частях города, - заявил заместитель главы города Андрей Дорошев. - Это Северные, Офицерский и Тургеневский мосты, а также путепровод в районе аэропорта по улице Фадеева.

Сейчас на дежурство заступили восемь единиц техники. Однако для обработки дорог подготовлены 23 спецмашины.

- При необходимости они оперативно приступят к работе, - заверили в мэрии.

Ранее сообщалось, что с 30 декабря по 8 января экстренные и коммунальные службы Краснодара переведены на усиленный режим работы.

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