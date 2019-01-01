На дорогах Краснодара дежурит спецтехника на случай гололеда

1 Янв. 2019 2019-01-01T18:30:12+03:00

Всего по улицам курсируют восемь машин, наготове - еще 23

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По прогнозам синоптиков, в Краснодаре может ухудшиться погода. Потому на улицах города дежурит спецтехника, которая начнет обработку проезжей части реагентами и песчано-соляной смесью, как только появится гололед.

- На случай похолодания и налипания мокрого снега до конца суток 1 января спецтехника будет дежурить в различных частях города, - заявил заместитель главы города Андрей Дорошев. - Это Северные, Офицерский и Тургеневский мосты, а также путепровод в районе аэропорта по улице Фадеева.

Сейчас на дежурство заступили восемь единиц техники. Однако для обработки дорог подготовлены 23 спецмашины.

- При необходимости они оперативно приступят к работе, - заверили в мэрии.

Ранее сообщалось, что с 30 декабря по 8 января экстренные и коммунальные службы Краснодара переведены на усиленный режим работы.