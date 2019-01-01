Футболисты «Краснодара» записали поздравление для болельщиков
В Новый год футболисты «Краснодара» не устают радовать своих болельщиков. Не так давно они показали свои детские новогодние снимки, на которых юные спортсмены запечатлены в праздничных костюмах и не только.
А теперь игроки «Краснодара» записали для поклонников видеопоздравление. Стоит отметить, что в ролике засветились в основном иностранные футболисты, который русский язык знают плохо. В съемках поучаствовали Виктор Классон, Маурисио Перейра, Кристиан Куэва, Шарль Каборе и Кристиан Рамирес.
Не всем удавалось выговорить то, что просили авторы ролика. Однако для своих болельщиков они решили постараться и выучить несколько фраз. Кому-то из футболистов понадобилось время на тренировку.
- Но в итоге видео получилось очень искренним и живым, - отмечают поклонники.
С Новым годом от "Краснодара"!.
Ранее сообщалось, что «Краснодар» сыграет в 1/16 финала Лиги Европы с «Байером». Первый матч «быки» проведут дома 14 февраля, ответный состоится 21 февраля в Ливеркузене.
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