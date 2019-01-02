В Краснодаре полицейские начали ходить по домам

2 Янв. 2019 2019-01-02T09:07:08+03:00

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В Краснодаре правоохранители запустили оперативно-профилактическую операцию «Быт». За этими тремя буквами кроется большая работа участковых, сотрудников отдела по делам несовершеннолетних. Они посетят с проверкой дома и квартиры тех людей, которые стоят на профилактических учетах.

- Эти люди систематически нарушают правила семейно-бытовых отношений, злоупотребляют алкоголем или страдают наркоманией. Всего на профилактическом учете в краевом центре состоит 88 семейных дебоширов, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УМВД России по Краснодару.

Также сотрудники полиции посетят семьи, в которых родители оказывают отрицательное влияние на своих детей. За время проведения операции стражи правопорядка планируют проверить более 200 семей данной категории. Всего же на профилактическом учете состоит 473 несовершеннолетних.

- Во время рейдов правоохранители обратят внимание на условия проживания людей, на психологический климат в семьях, а также проведут профилактические беседы, - добавили в полиции.

Операция продлится до 9 января.